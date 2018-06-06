"Тоттенхем" готовит предложение по Марсьялю

"Тоттенхэм" намерен купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля и готовит официальное предложение, сообщает Daily Mail. По данным издания, сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро.

Отметим, что это большая часть бюджета, которую руководство "шпор" выделило главному тренеру Маурисио Покеттино на летние трансферы. Всего же в распоряжении аргентинского специалиста около 100 миллионов евро.

22-летний Марсьяль перешел из "Монако" в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году за 38 миллионов евро. В прошедшем сезоне француз провел 30 матчей и забил 9 голов.