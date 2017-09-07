Тони Адамс: "Венгер - лучший фитнес-тренер, но он меня ничему не научил"

Экс-капитан "Арсенала" Тони Адамс отметил, что Арсен Венгер был отличным фитнес– тренером и психолог. Но с футбольной точки зрения, по его словам, этот наставник его ничему не научил.

– За те шесть лет, что я с ним работал, Венгер показался мне очень контактным, теплым и приятным человеком. Действительно отличный парень, – цитирует Адамса islingtongazette.co.uk. – Он очень умный и образованный.

Однако если его анализировать как тренера в тот период, то с точки зрения психологии я бы назвал его фитнес-тренером, при этом лучшим, с которым я когда-либо сталкивался. В вопросах подготовки и восстановления он был лучше, чем кто-либо.

Как психолог, учитывая его взаимодействие с игроками, он был просто фантастическим. Тоже лучшим.

Но научил ли он меня чему-то? Нет. Научил ли он меня, как нужно правильно обороняться? Нет. Тоже самое могу сказать и про других игроков.