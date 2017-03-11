Терри планирует перейти в другой английский клуб летом

Защитник "Челси" Джон Терри рассматривает вариант с переходом в другой английский клуб этим летом, сообщает The Times. Контракт 36-летнего игрока с лондонцами истекает летом, и клуб не планирует его продлевать.

Зимой у него был вариант с арендой в "Борнмут", однако игрок отказался, чтобы в свой последний сезон в "Челси" одержать победу в национальном чемпионате. Отмечается, что в приглашении Терри заинтересованы такие команды, как "Стоук Сити" и "Вест Бромвич". В текущем сезоне он провел в премьер-лиге всего пять матчей.

За "Челси" Терри играет с 1999 года, провел в составе команды 685 матчей, забил 64 гола и отдал 29 голевых передач. Также на его счету 78 игр за сборную Англии и отметился 6 мячами.