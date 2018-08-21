Теперь вы видели все! Нэвилл в форме "Ливерпуля", Каррагер – в футболке "МЮ"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", телеведущий Sky Sports Гэри Невилл провел эфир в футболке "Ливерпуля" из-за проигранного спора коллеге, экс-игроку "красных" Джейми Каррагеру. Многолетние соперники по чемпионату Англии пробили друг другу по пенальти, последний был точнее.

Несмотря на это, Каррагер решил поддержать бывшего партнера по сборной Англии и провел с ним эфир в футболке "МЮ". После выхода программы обе майки будут выставлены на аукцион. Средства, собранные с их продажи, будут направлены на благотворительность.