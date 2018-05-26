Стив Макманаман: "Ливерпуль" выглядит сильнее и быстрее "Реала". Думаю, он и выиграет"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Реала" Стив Макманаман поделился ожиданиями от очного противостояния этих команды в финале Лиги чемпионов.
- "Ливерпуль" выглядит сильнее и быстрее, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Думаю, он и выиграет в очень результативном матче.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/