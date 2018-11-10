Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, продливший контракт с клубом до 2023 года, стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Как сообщает Daily Mail, зарплата 23-летнего футболиста выросла со 180 тысяч фунтов стерлингов до 300 тысяч в неделю.

Отметим, что самая большая зарплата в английской премьер-лиге у чилийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса (350 тысяч в неделю).

Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" он становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Стерлинг провел 14 матчей за "Манчестер Сити", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.