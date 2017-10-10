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15:13 | Футбол — Англия

Стерлинг разыграл спящего Стоунса. Видео

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Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг разыграл партнера по команде защитника Джона Стоунса. "Манчестер Сити" на своей странице в Твиттере опубликовал видео, на котором 22-летний англичанин схватил за нос спящего одноклубника, чем застал того врасплох.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

xD

15:41

баламошка

Стерлинг разыграл спящего Стоунса. Через 9 месяцев у того родится сын. Вот это вот, Шпасик, шутка в стиле Дзюбиньо)

15:37

shpasic

шутка в стиле Дзюбиньо.

15:15