Стерлинг разыграл спящего Стоунса. Видео

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг разыграл партнера по команде защитника Джона Стоунса. "Манчестер Сити" на своей странице в Твиттере опубликовал видео, на котором 22-летний англичанин схватил за нос спящего одноклубника, чем застал того врасплох.