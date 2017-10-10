Стерлинг разыграл спящего Стоунса. Видео

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг разыграл партнера по команде защитника Джона Стоунса. "Манчестер Сити" на своей странице в Твиттере опубликовал видео, на котором 22-летний англичанин схватил за нос спящего одноклубника, чем застал того врасплох.
You gotta watch yourself around @sterling7, Stonesy! 😂 🦈 #mancity pic.twitter.com/r9gFx79ua8– Manchester City (@ManCity) 10 октября 2017 г.
shpasic
xD
15:41
баламошка
Стерлинг разыграл спящего Стоунса. Через 9 месяцев у того родится сын. Вот это вот, Шпасик, шутка в стиле Дзюбиньо)
15:37
shpasic
шутка в стиле Дзюбиньо.
15:15