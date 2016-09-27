Сон Хын Мин - лучший игрок недели в Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком минувшей недели, утверждает The Guardian. В матче 6-го тура с "Мидлсбро" форвард оформил дубль. Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Вратарь: Том Хитон ("Бернли").
Защитники: Эктор Бельерин ("Арсенал"), Виргил ван Дейк ("Саутгемптон"), Майкл Кин ("Бернли"), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед").
Полузащитники: Садио Мане ("Ливерпуль"), Месут Езил ("Арсенал"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
Нападающие: Алексис Санчес ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").
Teams of the week from around Europe this week: https://t.co/jSqY5ziQ6k pic.twitter.com/Jajvl5QW81– Guardian sport (@guardian_sport) 27 сентября 2016 г.