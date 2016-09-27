17:26 | ФУТБОЛ — Англия

Сон Хын Мин - лучший игрок недели в Англии

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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком минувшей недели, утверждает The Guardian. В матче 6-го тура с "Мидлсбро" форвард оформил дубль. Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Том Хитон ("Бернли").

Защитники: Эктор Бельерин ("Арсенал"), Виргил ван Дейк ("Саутгемптон"), Майкл Кин ("Бернли"), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед").

Полузащитники: Садио Мане ("Ливерпуль"), Месут Езил ("Арсенал"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Нападающие: Алексис Санчес ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

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