Смоллинг продлил контракт с "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", информирует официальный Твиттер клуба. Новое соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до 2022 года.

Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года. В составе "красных дьяволов" он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу Европы.

В текущем сезоне Смоллинг провел 18 матчей за "МЮ" и забил 1 гол. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 16 туров.

Все о чемпионате Англии - здесь