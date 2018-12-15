Смоллинг продлил контракт с "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг продлил контракт с "красными дьяволами", информирует официальный Твиттер клуба. Новое соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до 2022 года.
We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract.– Manchester United (@ManUtd) 15 декабря 2018 г.
Congrats, Chris! 😃 pic.twitter.com/iKFK32ep84
Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года. В составе "красных дьяволов" он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу Европы.
В текущем сезоне Смоллинг провел 18 матчей за "МЮ" и забил 1 гол. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 16 туров.
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