СМИ: Венгер продлит контракт с "Арсеналом" на два года

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер будет тренировать команду на протяжении следующих двух сезонов, сообщает The Telegraph. При этом в клубе произойдут структурные изменения.

– Спортивный директор – человек, принимающий те решения, которыми обычно руководит тренер. Это и подбор игроков, и трансферы, и все вопросы, касающиеся функционирования команды на ежедневной основе. Нам может понадобиться помощь, чтобы стать лучше. Я всегда открыт для предложений, которые улучшат качество команды и помогут будущему клуба. Но при этом всегда нужно оценивать эффективность. Самое главное для нас – это победить в оставшихся матчах. То, что впоследствии произойдет со мной, менее важно. Я здесь не ради личной славы.

Сообщается, что "Арсенал" рассматривает разные варианты по изменению структуры клуба. Так, существует вероятность приглашения специалиста, который будет заниматься долгосрочным планированием команды.