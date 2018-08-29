СМИ: в "МЮ" обсуждают приход Зидана в случае поражения от "Бернли"

Игроки и персонал "Манчестер Юнайтед" считают, что главный тренер команды Жозе Моуринью может быть отправлен в отставку, если команда потерпит третье поражение подряд в чемпионате Англии.

"Красные дьяволы" в премьер-лиге уступили "Брайтону" (2:3) и "Тоттенхэму" (0:3), в 4-м туре они на выезде сыграют с "Бернли".

Ранее в прессе появились сообщения о том, что руководство "МЮ" продолжает доверять Моуринью, несмотря на неудачный старт сезона. После трех туров в чемпионате Англии команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

– Они обсуждают скорое увольнение Жозе, – приводит Daily Mail слова источника, близкого к клубу. – Одни думают, что отставка произойдет, если "МЮ" проиграет "Бернли", другие – что он проработает до октября.

Мы уже проходили это, ситуации схожие. Клуб говорит, что поддерживает Жозе, но мы видели, что стало с ван Галом. Игроки уже говорят о возможном приходе Зидана.

Напомним, Моуринью возглавляет английский клуб с лета 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона2019/20. За два полных сезона он привел команду к завоеванию трех трофеев, среди которых кубок Лиги Европы.