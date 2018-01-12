СМИ: Семья из Великобритании может помешать Абрамовичу построить новый стадион "Челси"

Семья Кроствейт из Великобритании может помешать владельцу "Челси" Роману Абрамовичу построить новый стадион для команды. Как сообщает BBC, семья обратилась в суд с требованием запретить строительство из-за опасений, что в окна их дома из-за арены перестанет попадать солнечный свет.
Представители лондонского клуба отметили, что вопрос о строительстве ранее был вынесен на общее обсуждение и его поддержали 97 процентов жителей, остальные получили денежную компенсацию. Семье Кроствейт также предлагали юридическую помощь на сумму более 67 тысяч долларов и компенсацию, однако они отвергли предложение. В итоге "Челси" обратился к городскому совету с просьбой не допустить запрета на строительство. Совет вынесет решение в понедельник.
Напомним, что Абрамович планирует построить новый стадион "Челси", рассчитанный на 60 тысяч зрителей, на месте старого стоимостью более 1,3 миллиарда долларов. Власти Лондона дали разрешение на строительство стадиона год назад.
Stiffupperlip
Ну пробьёт стройку конечно, но британское правосудие на чины не смотрит . Несколько лет назад один старикан в суде добился переноса полосы захода на посадку самолетов в Хитроу из-за избыточного шума в его доме.
14:43
Илья А.Стариков
10 лет назад вышел фильм Гая Ричи "Рок н рольщик") Там русский бизнесмен Амович пытался построить стадион и добивался разрешения на его постройку) До сих пор не дают)
14:21
Vizioso
Болелы Канониров или Шпор, наверное)
14:00