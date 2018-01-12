13:30 | Футбол — Англия

СМИ: Семья из Великобритании может помешать Абрамовичу построить новый стадион "Челси"

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Семья Кроствейт из Великобритании может помешать владельцу "Челси" Роману Абрамовичу построить новый стадион для команды. Как сообщает BBC, семья обратилась в суд с требованием запретить строительство из-за опасений, что в окна их дома из-за арены перестанет попадать солнечный свет.

Представители лондонского клуба отметили, что вопрос о строительстве ранее был вынесен на общее обсуждение и его поддержали 97 процентов жителей, остальные получили денежную компенсацию. Семье Кроствейт также предлагали юридическую помощь на сумму более 67 тысяч долларов и компенсацию, однако они отвергли предложение. В итоге "Челси" обратился к городскому совету с просьбой не допустить запрета на строительство. Совет вынесет решение в понедельник.

Напомним, что Абрамович планирует построить новый стадион "Челси", рассчитанный на 60 тысяч зрителей, на месте старого стоимостью более 1,3 миллиарда долларов. Власти Лондона дали разрешение на строительство стадиона год назад.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Stiffupperlip

Ну пробьёт стройку конечно, но британское правосудие на чины не смотрит . Несколько лет назад один старикан в суде добился переноса полосы захода на посадку самолетов в Хитроу из-за избыточного шума в его доме.

14:43

Илья А.Стариков

10 лет назад вышел фильм Гая Ричи "Рок н рольщик") Там русский бизнесмен Амович пытался построить стадион и добивался разрешения на его постройку) До сих пор не дают)

14:21

Vizioso

Болелы Канониров или Шпор, наверное)

14:00