СМИ: Семья из Великобритании может помешать Абрамовичу построить новый стадион "Челси"

Семья Кроствейт из Великобритании может помешать владельцу "Челси" Роману Абрамовичу построить новый стадион для команды. Как сообщает BBC, семья обратилась в суд с требованием запретить строительство из-за опасений, что в окна их дома из-за арены перестанет попадать солнечный свет.

Представители лондонского клуба отметили, что вопрос о строительстве ранее был вынесен на общее обсуждение и его поддержали 97 процентов жителей, остальные получили денежную компенсацию. Семье Кроствейт также предлагали юридическую помощь на сумму более 67 тысяч долларов и компенсацию, однако они отвергли предложение. В итоге "Челси" обратился к городскому совету с просьбой не допустить запрета на строительство. Совет вынесет решение в понедельник.

Напомним, что Абрамович планирует построить новый стадион "Челси", рассчитанный на 60 тысяч зрителей, на месте старого стоимостью более 1,3 миллиарда долларов. Власти Лондона дали разрешение на строительство стадиона год назад.