СМИ: Сарри станет тренером "Челси" на следующей неделе и заберет с собой трех игроков "Наполи"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Челси" на следующей неделе, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.

По данным издания, в начале недели 59-летний специалист уладит вопрос с "Наполи" и в течение семи дней прибудет в Лондон для подписания контракта с "синими".

Также Сарри намерен поговорить с некоторыми игроками "Наполи" и убедить их перейти в "Челси". Среди потенциальных кандидатов: защитники Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали и полузащитник Петр Зелиньски. Кроме того, Сарри хочет купить у "Ювентуса" нападающего Гонсало Игуаина, который ранее заявлял, что не против попробовать силы в Англии.