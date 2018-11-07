СМИ: Руни хотел завершить карьеру в сборной Англии до ЧМ-2018

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни планировал завершить карьеру в сборной Англии до ЧМ-2018, сообщает The Times.

Прощальным матчем 33-летнего игрока в составе национальной команды могла стать контрольная игра против Нигерии (2:1), которая состоялась 2 июня.

Однако Футбольная ассоциация Англии (ФА) и главный тренер Гарет Саутгейт выступили против этой идеи, потому что участие футболиста в игре могло помешать подготовке национальной команды к турниру в России.

Руни проведет 15 ноября свой прощальный товарищеский матч за сборную Англии против США. Эта встреча станет для нападающего 120-й в составе национальной команды. Планируется, что игрок выйдет на поле во втором тайме.