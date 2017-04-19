СМИ: Промес может заменить Санчеса в "Арсенале"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Арсенале", утверждает clubcall.com. По информации издания, главный тренер Арсен Венгер видит в голландце замену Алексису Санчесу. Последний с большой вероятностью покинет клуб этим летом - интерес к нему проявляют "ПСЖ", "МЮ" и "Челси".

"Арсенал" уже пытался приобрести Промеса прошлым летом, однако футболист решил остаться в России. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал 10 передач в чемпионате России.