08:41 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Промес может заменить Санчеса в "Арсенале"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Арсенале", утверждает clubcall.com. По информации издания, главный тренер Арсен Венгер видит в голландце замену Алексису Санчесу. Последний с большой вероятностью покинет клуб этим летом - интерес к нему проявляют "ПСЖ", "МЮ" и "Челси". 

"Арсенал" уже пытался приобрести Промеса прошлым летом, однако футболист решил остаться в России. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 10 голов и сделал 10 передач в чемпионате России.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spartak-msk

Арсенал без ЛЧ останется, так что нечего там делать. Ливер, Тотенхем другое дело. Идеально отыграть следующий сезон в Спартаке и хорошо показать себя в Лиге чемпионов и потом уйти куда хочется

09:45

TooM

К Венгеру переходить это ошибка, если его уволят, тогда можно и в Арсенал, но Тотенхем по стилю ближе для Промеса.

09:11

баламошка

Продаём за столбан лямов. Фунтиков!

08:50

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