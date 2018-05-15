СМИ: Покеттино может возглавить "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может стать новым наставником "Челси", сообщает Sky Sports. По данным издания, наряду с Маурицио Сарри 47-летний аргентинец рассматривается как один из основных кандидатов на смену Антонио Конте.

Судьба Конте может решиться уже на этой неделе, после субботнего финал Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед", который пройдет на "Уэмбли".

Покеттино возглавляет "Тоттенхэм" с 2014 года. В текущем сезоне лондонцы заняли третье место в АПЛ, пропустив вперед обе команды из Манчестера.