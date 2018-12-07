СМИ: Менди может покинуть "Манчестер Сити" летом 2019 года

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди может покинуть клуб летом 2019 года, сообщает Tuttosport. Главный тренер команды Хосеп Гвардьола недоволен игрой 24-летнего французского футболиста.

Одной из причин ухода Менди является его повышенная травматичность. В середине ноября 24-летний спортсмен перенес операцию на менисках и пробудет в лазарете около трех месяцев.

В прошлом году защитник пропустил шесть месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.

В текущем сезоне Менди сыграл в 12 матчах во всех турнирах и отдал пять голевых передач.

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