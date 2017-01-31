02:25 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: "Кристал Пэлас" близок к подписанию Сако

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"Кристал Пэлас" в последний день зимнего трансферного окна попытается подписать Мамаду Сако из "Ливерпуля", сообщает Sky Sports. Стороны близки к договоренности по этому переходу. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Сако не играл за первую команду "Ливерплуя", а выходил только за молодежную. 28 апреля он был дисквалифицирован за употребление допинга на 30 дней. Адвокату футболиста удалось доказать, что препарат, который он принимал, не был включен УЕФА в список запрещенных. 8 июля Сако был оправдан.

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