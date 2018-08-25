СМИ: Эриксен хочет получать в "Тоттенхэме" зарплату на уровне Кейна

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен не может достичь договоренности по новому контракту со "шпорами", утверждает Daily Mail. Причина - финансовые требования 26-летнего датчанина.

Эриксен требует от руководства клуба зарплату на уровне нападающего Харри Кейна - тот зарабатывает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Датчанин же получает 111 тысяч фунтов стерлингов за такой же период времени.

Сообщается, что за ситуацией внимательно следит "Реал", интересующийся полузащитником.

Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В текущем сезоне он принял участие в 2 матчах в составе "шпор".

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