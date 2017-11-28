СМИ: Эллардайс в течение суток возглавит "Эвертон"

Британский наставник Сэм Эллардайс в ближайшие сутки станет новым главным тренером "Эвертона", информирует The Sun.

Ранее стороны не смогли достичь соглашения. Напомним, 23 октября Роналд Куман покинул должность главного тренера "Эвертона". В настоящее время команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Эллардайс ранее возглавлял ряд английских клубов, включая "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Сандерленд". В 2016 году он был назначен главным тренером сборной Англии, но провел с ней лишь один матч. Через 67 дней после назначения он оставил свою должность в связи с расследованием СМИ о коррупции при проведении трансферов.

С декабря 2016 по май 2017 года он возглавлял "Кристал Пэлас".