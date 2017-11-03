СМИ: Абрамович намерен уволить Конте из "Челси"

Президент "Челси" Роман Абрамович недоволен работой главного тренера лондонцев Антонио Конте, утверждает Marca. Предполагается, что итальянский специалист может покинуть занимаемую должность.

Владелец "синих" и тренер перестали общаться напрямую, а вся коммуникация происходит через директора клуба Марину Грановскую.

Ранее сообщалось, что Конте может вернуться в Италию и возглавить "Милан". Напомним, специалист возглавил "Челси" летом 2016 года и в первый же сезон выиграл чемпионат Англии.