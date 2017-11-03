СМИ: Абрамович намерен уволить Конте из "Челси"

Президент "Челси" Роман Абрамович недоволен работой главного тренера лондонцев Антонио Конте, утверждает Marca. Предполагается, что итальянский специалист может покинуть занимаемую должность.
Владелец "синих" и тренер перестали общаться напрямую, а вся коммуникация происходит через директора клуба Марину Грановскую.
Ранее сообщалось, что Конте может вернуться в Италию и возглавить "Милан". Напомним, специалист возглавил "Челси" летом 2016 года и в первый же сезон выиграл чемпионат Англии.
Валерий Милан-Монако
Жалко(что у таких людей отсутствует чувства патриотизма((вкладывать деньги в зарубежные клубы( тем более в страну(которая испокон века была враждебной к России
14:18
баламошка
Чего только не сделаешь ради Лёньки.
14:13
Shast1983.83
Леонид космос потирает ручки,полет на орбиту челси все более реален.
14:05
Несвин
Пусть к другану своему едет в поросятник. Только теперь местами поменяются, раньше Карера ему фишки на тренировках таскал, да за пивом бегал, а здесь наоборот будет.
13:50