13:30 | Футбол — Англия

СМИ: Абрамович намерен уволить Конте из "Челси"

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Президент "Челси" Роман Абрамович недоволен работой главного тренера лондонцев Антонио Конте, утверждает Marca. Предполагается, что итальянский специалист может покинуть занимаемую должность.

Владелец "синих" и тренер перестали общаться напрямую, а вся коммуникация происходит через директора клуба Марину Грановскую.

Ранее сообщалось, что Конте может вернуться в Италию и возглавить "Милан". Напомним, специалист возглавил "Челси" летом 2016 года и в первый же сезон выиграл чемпионат Англии.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Валерий Милан-Монако

Жалко(что у таких людей отсутствует чувства патриотизма((вкладывать деньги в зарубежные клубы( тем более в страну(которая испокон века была враждебной к России

14:18

баламошка

Чего только не сделаешь ради Лёньки.

14:13

Shast1983.83

Леонид космос потирает ручки,полет на орбиту челси все более реален.

14:05

Несвин

Пусть к другану своему едет в поросятник. Только теперь местами поменяются, раньше Карера ему фишки на тренировках таскал, да за пивом бегал, а здесь наоборот будет.

13:50