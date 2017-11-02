СМИ: Абрамович и Конте больше не общаются

Главный тренер "Челси" Антонио Конте больше не общается с владельцем клуба Романом Абрамовичем напрямую, утверждает Marca. Отмечается, что их отношения напрочь испорчены, а вся коммуникация происходит через директора клуба Марину Грановскую.

Отношения Конте и Абрамовича совсем сошли на нет после матча Лиги чемпионов с "Ромой" (0:3). Ранее сообщалось, что Конте может вернуться в Италию и возглавить "Милан". Напомним, Конте возглавил "Челси" летом 2016 года и в первый же сезон выиграл чемпионат Англии.