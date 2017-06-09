12:56 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий возглавил "Халл Сити"

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
20

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал наставником "Халла". Тренер на следующей неделе прибудет в расположение клуба и приступит к работе. 

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион. 

"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда идет Слуцкий

Опрос

Что ждет Леонида Слуцкого в "Халл Сити"?
голосовать
20
Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

DamnedAspid

Указываем хэштег #СлуцкийнаХалл ))

13:59

DamnedAspid

Как правильно сказать: в Халл или на Халл?

13:58

qwe20

И тут выяснится, что бегемоту не повезло с фамилией ))

13:51

shpasic

нормально! теперь Абрамович в качестве финансовой помощи другу-Гинеру купит Головина за 100 миллионов и отдаст его в бесплатную аренду в Халл.

13:49

Спринт

Жаль ФК "Халл Сити"! Ничего путного этот тренер им не принесет, кроме самовлюблённости ничего нет за душой.

13:46

FINIX

Боже ж мой, как англичане будут обыгрывать его фамилию, это запредел...

13:36

Искремас

Круто! С детства за Халл!)

13:27

Фрэнки четыре пальца

Пошла вода в хату!!!!!!!!!!!!!!!!!

13:27

RW_55

Лёня удачи! Даже 7 лет, проведенных в конюшне не испортили о тебе впечатления!

13:25

HerculesKolya

Смейся не смейся, а это уже серьёзный уровень!

13:23

Dzaga

Искренне желаю удачи Леониду Викторовичу! Первопроходец!

13:22

Трубадур

Бегемотик-фпирёт111

13:20

wedes

абрамович доплатил?

13:16

sars882

удачи. не был фанатом его работы, но нужно болеть за тех, кто далеко.

13:13

Патриот Сибири

Это определенно часть заговора, чтобы отобрать у России ЧМ-18!

13:12

Димeтриус

Удачи Леонид Викторович.

13:09

Lane

Вперед Лёня! Твари историю!

13:08

Thomas_Boy_

Опять о Слуцком...((( Напишите уже про Исинбаеву!

13:07

abs68

Ну держитесь англичане, Лёна пришел!

13:07

Жорик Вартанов

расшатает британские кресла)

13:05