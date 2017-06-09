Слуцкий возглавил "Халл Сити"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал наставником "Халла". Тренер на следующей неделе прибудет в расположение клуба и приступит к работе.
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.
После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.
В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда идет Слуцкий
🔶◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/3UxPRWxsl1– Hull City (@HullCity) 9 июня 2017 г.
DamnedAspid
Указываем хэштег #СлуцкийнаХалл ))
13:59
DamnedAspid
Как правильно сказать: в Халл или на Халл?
13:58
qwe20
И тут выяснится, что бегемоту не повезло с фамилией ))
13:51
shpasic
нормально! теперь Абрамович в качестве финансовой помощи другу-Гинеру купит Головина за 100 миллионов и отдаст его в бесплатную аренду в Халл.
13:49
Спринт
Жаль ФК "Халл Сити"! Ничего путного этот тренер им не принесет, кроме самовлюблённости ничего нет за душой.
13:46
FINIX
Боже ж мой, как англичане будут обыгрывать его фамилию, это запредел...
13:36
Искремас
Круто! С детства за Халл!)
13:27
Фрэнки четыре пальца
Пошла вода в хату!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:27
RW_55
Лёня удачи! Даже 7 лет, проведенных в конюшне не испортили о тебе впечатления!
13:25
HerculesKolya
Смейся не смейся, а это уже серьёзный уровень!
13:23
Dzaga
Искренне желаю удачи Леониду Викторовичу! Первопроходец!
13:22
Трубадур
Бегемотик-фпирёт111
13:20
wedes
абрамович доплатил?
13:16
sars882
удачи. не был фанатом его работы, но нужно болеть за тех, кто далеко.
13:13
Патриот Сибири
Это определенно часть заговора, чтобы отобрать у России ЧМ-18!
13:12
Димeтриус
Удачи Леонид Викторович.
13:09
Lane
Вперед Лёня! Твари историю!
13:08
Thomas_Boy_
Опять о Слуцком...((( Напишите уже про Исинбаеву!
13:07
abs68
Ну держитесь англичане, Лёна пришел!
13:07
Жорик Вартанов
расшатает британские кресла)
13:05