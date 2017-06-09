Слуцкий возглавил "Халл Сити"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал наставником "Халла". Тренер на следующей неделе прибудет в расположение клуба и приступит к работе.

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда идет Слуцкий