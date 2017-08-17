Слуцкий разочарован травмой лучшего бомбардира "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал форварда команд Абеля Эрнандеса, который из-за травмы пропустит полгода, одним из лучших бомбардиров чемпионшипа. Российский специалист пожелал нападающему успешно восстановиться от повреждения.

- Мы потеряли Абеля на шесть месяцев, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Это большое разочарование. Для меня он - один из лучших форвардов чемпионшипа. Для нас он значил очень многое.

Это большой удар для самого Абеля, поскольку начало сезона сложилось для него хорошо (в матче 2-го тура против "Бертона" Эрнандес оформил хет-трик. - Прим. "СЭ"). Мы желаем ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения на поле.