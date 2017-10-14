Слуцкий назвал стартовый состав "Халла" на матч с "Норвичем"

Стал известен состав "Халл Сити" на гостевой матч 12-го тура чемпион-лиги против "Норвича".

Наставник "тигров" Леонид Слуцкий включил в число "первых одиннадцати" следующих игроков: Макгрегор, Доусон, Хектор, Аина, Кларк, Грощицки, Мейлер, Дико, Ларссон, Боуэн, Кэмпбелл.

Запасные - Маршалл, Мазух, Томори, Хенриксен, Торал, Диоманде, Уйэр, Стюарт.

Напомним, перед октябрьской международной паузой "Халл" разгромил "Бирмингем" - 6:1. "Тигры" занимают 17-е место (из 24-х) с 12 очками.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Норвич" - "Халл Сити". Начало - в 17.00 по московскому времени.