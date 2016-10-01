Славен Билич: "К этому моменту в прошлом сезоне у Пайета было три гола и три результативных передачи"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич отметил, что понимает гнев полузащитника Димитри Пайета, который ранее в СМИ высказал недовольство турнирным положением клуба. Лондонцы после шести туров находятся на 18-м месте, имея в активе лишь одну победу.

– Конечно, и я недоволен происходящим, – цитирует Goal.com Билича. – А как можно быть довольным? Та же история и с Пайетом. Он хочет, чтобы команда играла так же, как и в прошлом году. И это хорошо, что он недоволен нашей игрой, потому что в прошлом году к этому моменту у него было три гола и три результативных передачи.