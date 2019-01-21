Скотт Мактоминэй продлил контракт с "МЮ" до 2023 года

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминэй продлил контракт с командой до июня 2023 года, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

– "Манчестер Юнайтед" – это вся моя жизнь с пяти лет, и я всегда выступал за этот клуб. Я все еще молод, и я все время учусь у главного тренера и моих партнеров. Не могу дождаться того, как буду продолжать прогрессировать в "МЮ", – приводит слова Мактоминэя пресс-служба "Манчестера Юнайтеда".

В текущем сезоне 22-летний шотландец сыграл в восьми матчах за "Манчестер Юнайтед" и не отметился результативными действиями.