Скотт Мактоминей: "Моуринью потрясающе обходился со мной весь сезон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал, что в ходе этого сезона главный тренер команды Жозе Моуринью помогал ему раскрыться и как личности, и как футболисту.

– Моуринью просто потрясающе обходился со мной весь сезон. Он помог мне понять, чем я могу помочь команде на футбольном поле и в целом помогал мне как личности, – цитирует официальный сайт "МЮ" Мактоминея. – Когда я впервые присоединился к команде, он сказал мне: "Ты должен понравиться остальным игрокам", ведь быть своим в раздевалке – это одна из самых важных вещей. Важно нравиться другим.

Мактоминей – воспитанник клуба. С 2002 года он играл за различные молодежные составы, в основу 21-летний полузащитник был привлечен в 2017 году, с тех пор он провел 22 матча.