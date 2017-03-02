20:26 | ФУТБОЛ — Англия

Симпсон - Каррагеру: "Я выиграл чемпионат Англии, а ты - нет"

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Защитник "Лестера" Дэнни Симпсон вступил в перепалку в "Твиттере" с экс-защитником "Ливерпуля" Джейми Каррагером, ныне работающим экспертом на телевидении. Ранее во время футбольных эфиров Каррагер раскритиковал игру "лис" в текущем сезоне.

– Без обид, но я не представляю, чтобы Гэри Невилл вышел на тренировку в футболке "Манчестер Сити", – подписал фотографию Каррагера в футболке "Эвертона" Симпсон.

В ответ Каррагер написал сообщение, в котором назвал действия Симпсона в матче против "Ливерпуля" (3:1) бестолковыми, применив игру слов (No offence – без обид, offensive – применительно к выступлению защитника "Лестера" в атаке).

– Джейми, я уважаю твое мнение и тебя как защитника, у которого я стараюсь учиться. Тем не менее, я выиграл чемпионат Англии, а ты – нет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexys1

Ха-ха-ха, классическое "сперва добейся"))

21:07

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