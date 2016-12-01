Швайнштайгер поблагодарил болельщиков на "Олд Траффорд" за теплый прием

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер после домашней победы в матче 1/4 финала Кубка лиги над "Вест Хэмом" (4:1) поблагодарил болельщиков, собравшихся на "Олд Траффорд", за теплый прием. 32-летний хавбек появился на поле в составе основной команды "Красных дьяволов" впервые в этом сезоне.

"Удивительный вечер и прекрасный результат! Спасибо за теплый прием на "Олд Траффорд!" – написал Швайнштайгер в своем твиттере.

На старте сезона главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перевел Бастиана Швайнштайгера во вторую команду.