Сеск Фабрегас: "Конте каждый день повторяет "побеждать, побеждать, побеждать"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал, как главный тренер команды Антонио Конте настраивает игроков. Итальянский специалист внушает футболистам, что нужно ежедневно прибавлять и побеждать в каждой игре.

- Конте очень требовательный, потому что хочет победить, - цитирует пресс-служба клуба Фабрегаса. - Каждый день он внушает нам настрой на победу, повторяя "побеждать, побеждать, побеждать, прибавлять, прибавлять, прибавлять". Этой философии мы должны придерживаться и именно так настраиваться. Это очень важно. В футболе ты можешь быть лучшим в мире, можешь играть с лучшими футболистами в мире, можешь провести 1000 матчей и забить 1000 голов, но самое важное – совершенствоваться. Ты делаешь то, что любишь. Конечно, бывают сложные моменты. Не все так сказочно. К этому надо быть готовым, но именно из-за этих взлетов и падений и целой гаммы эмоций мы и любим этот вид спорта. Сложности делают тебя сильнее и лучше. Потрясающе, когда хватает моральной силы все преодолеть. И я горжусь тем, что уже столько лет играю на высочайшем уровне, с самого юного возраста.