Сергей Овчинников: "Под руководством Слуцкого игроки "Халл Сити" будут прогрессировать"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, который работал с Леонидом Слуцким в армейском клубе с 2014 по 2016 год, выразил мнение, что под руководством российского специалиста игроки английского "Халл Сити" будут прогрессировать. При этом бывший вратарь "Локомотива" считает, что Слуцкий – один из лучших тренеров в Европе.

– Слуцкий – квалифицированный тренер, один из лучших в Европе, – сказал Овчинников. – Только время даст ответ, какие результаты будут у "Халла". Но я уверен, что под его руководством игроки будут прогрессировать. Он наш первый российский тренер, который возглавил зарубежный клуб такого уровня. Это прекрасно, мы все радуемся за него, будем переживать и поддерживать.

– Уже успели поздравить Слуцкого с назначением?

– Мы всегда с ним на связи. Но сообщение появилось недавно, поэтому еще успеем поздравить его лично. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что в пятницу “Халл Сити” объявил новым главным тренером бывшего наставника ЦСКА и сборной России. В минувшем сезоне британский клуб занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА тренер проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.