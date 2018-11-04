Сборная Англии объявила о возвращении Руни на один матч

Сборная Англии объявила в своем Твиттере о возвращении в состав национальной команды нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни на товарищеский матч против США.
Игра Англия – США пройдет в поддержку благотворительного фонда Руни.
В августе 2017 года Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего он провел за сборную 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.
We're proud to announce that our upcoming game against the USA will support @FoundationWR, with @WayneRooney set to join the #ThreeLions squad for the match: https://t.co/Yz85XR2fRR– England (@England) 4 ноября 2018 г.
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