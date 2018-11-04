Сборная Англии объявила о возвращении Руни на один матч

Сборная Англии объявила в своем Твиттере о возвращении в состав национальной команды нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни на товарищеский матч против США.

Игра Англия – США пройдет в поддержку благотворительного фонда Руни.

В августе 2017 года Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего он провел за сборную 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.