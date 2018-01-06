11:00 | Футбол — Англия

"Сандерленд" расстался с лучшим бомбардиром


"Сандерленд" на официальном сайте объявил, что нападающий Льюис Граббан вернулся в "Борнмут". 29-летний нападающий был арендован летом и в этом сезоне забил 12 голов в 19 матчах чемпионшипа, однако он больше не хотел играть за "черных котов", поэтому арендное соглашение было расторгнуто.

 - На протяжении всего моего пребывания в клубе я постоянно повторял, что хочу работать только с игроками, которые хотят играть за "Сандерленд", - отметил главный тренер Крис Коулмэн. -  Льюис сообщил нам о своем желании уйти, и мы желаем ему всего наилучшего.

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