"Сандерленд" расстался с лучшим бомбардиром

"Сандерленд" на официальном сайте объявил, что нападающий Льюис Граббан вернулся в "Борнмут". 29-летний нападающий был арендован летом и в этом сезоне забил 12 голов в 19 матчах чемпионшипа, однако он больше не хотел играть за "черных котов", поэтому арендное соглашение было расторгнуто.

- На протяжении всего моего пребывания в клубе я постоянно повторял, что хочу работать только с игроками, которые хотят играть за "Сандерленд", - отметил главный тренер Крис Коулмэн. - Льюис сообщил нам о своем желании уйти, и мы желаем ему всего наилучшего.