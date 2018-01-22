Санчес и Мхитарян прибыли в Ливерпуль для решения вопросов с разрешением на работу. Видео

В сети появились видеоролики о посещении нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом и полузащитником "Манчестер Юнайтед" Генрихом Мхитаряном эмиграционно-визового офиса. Ранее сообщалось, что футболисты находятся в Ливерпуле, решая вопросы, связанные с разрешением на работу в Англии.

По данным СМИ, форвард "канониров" близок к переходу в "МЮ". В свою очередь, хавбек "красных дьяволов" пополнить состав лондонцев. Санчес в 2014 году присоединился к "Арсеналу" и с тех пор на клубном уровне сыграл 166 поединков, забил 80 мячей и 46 раз ассистировал партнерам. Мхитарян с 2016 года играет в Англии, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в составе "МЮ".