Самир Насри: "Гвардьола рекомендовал заниматься сексом до полуночи"

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий в "Севилье" на правах аренды, рассказал об интересной рекомендации главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы. Испанский специалист, который ранее работал в "Баварии" и "Барселоне", советовал своим подопечным заниматься сексом в определенное время.

- Гвардьола говорил нам, что заниматься сексом необходимо до полуночи, - приводит L'Equipe слова Насри. - Даже если следующий день у вас выходной.

По словам хавбека, специалист давал подобные рекомендации и лидерам каталонцев и мюнхенцев.