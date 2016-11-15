09:27 | ФУТБОЛ — Англия

Самир Насри: "Гвардьола рекомендовал заниматься сексом до полуночи"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, выступающий в "Севилье" на правах аренды, рассказал об интересной рекомендации главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы. Испанский специалист, который ранее работал в "Баварии" и "Барселоне", советовал своим подопечным заниматься сексом в определенное время.

- Гвардьола говорил нам, что заниматься сексом необходимо до полуночи, - приводит L'Equipe слова Насри. - Даже если следующий день у вас выходной.

По словам хавбека, специалист давал подобные рекомендации и лидерам каталонцев и мюнхенцев.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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crazysun78

после полуночи у него были другие планы... )))

10:59

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