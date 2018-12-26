Саломон Рондон: "Хочу завершить карьеру в "Малаге"

Нападающий "Ньюкасла" Саломон Рондон отметил, что на него не давит девятый игровой номер, который ранее принадлежал легенде клуба Алану Ширеру. Также венесуэлец, ранее выступавший за "Зенит" и "Рубин", отметил, что хотел бы завершить карьеру в "Малаге".

– В "Ньюкасле" были свободны номера 23 и 9, – цитирует Marca Рондона, который в 13 матчах премьер-лиги забил четыре мяча. – Один из людей, участвовавших в сделке, сказал, что девятка является особенной для "Ньюкасла" из-за Ширера. Мне сказали, что все будет хорошо, если я осмелюсь взять этот номер. Давление есть, но мне оно нравится. Я хорошо работаю под давлением, потому что оно обязывает показывать максимум. С Ширером не встречался лично, но пару раз переписывался в Твиттере.

Хочу ли вернуться в Испанию? Да, конечно. У меня особая связь с "Малагой". Хочу там завершить свою карьеру. Думаю, что это вполне реальный вариант.