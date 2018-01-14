Салах, Мане и Фирмину - в "старте" "Ливерпуля" на матч против "Манчестер Сити"

Тренерский штаб "Ливерпуля" во главе с Юргеном Клоппом определился со стартовым составом на матч 23-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". С первых минут в атаке у "карсных" сыграют Мохамед Салах, Садио Мане и Роберту Фирмину.

Полностью стартовый состав "Ливерпуля" выглядит следующим образом:

Лорис Кариус - Джо Гомез, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон - Эмре Джан, Джорджиньо Вайналдум, Алекс Окслейд-Чемберлен - Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберту Фирмину.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 14 января. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.