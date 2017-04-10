Сако хотел бы вернуться в "Ливерпуль"

Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако, права на которого принадлежат "Ливерпулю", признался, что хотел бы сыграть за "красных" после завершения аренды. Напомним, зимой в СМИ появилась информация, что игрок может перебраться в "Спартак". Также защитник отметил, что хочет вернуться в сборную Франции, за которую на данный момент последний раз играл в товарищеском матче против России год назад.

- У меня все еще есть три года контракта с "Ливерпулем", - цитирует Telefoot Сако. - Если мне снова придется носить футболку "красных", то сделаю это с удовольствием. Если мне нужно сменить клуб... посмотрим. Мне приятно вновь быть на поле, это великолепно.

Чем больше есть французских игроков в топ-командах, тем лучше для сборной Франции. У меня есть цель сыграть на чемпионате мира. Мне только 27 лет, я еще молод и решителен.