Руни вернется в "Эвертон"?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может сменить клубную прописку, утверждает The Sun. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Эвертон". Напомним, англичанин выступал за "ирисок" с 2002 по 2004 год, после чего пополнил состав манкунианцев. Ранее главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил о том, что не намерен продавать нападающего.
Также клуб из Ливерпуля не попрощался с надеждой на подписание полузащитника "МЮ" Мемфиса Депая, переход которого выглядит более реалистично. Как ранее сообщал "СЭ", в аренде 22-летнего голландца заинтересован "Спартак".
Sterx
The Sun, все равно, что в России СПИД инфо. Они и про Месси могут написать, что он в Спартак переходит)))
17:17
Ботаникум
И на кой хрен тебе "ириски" на закате карьеры, Уэйн??? Не лучше ли податься на предпенсионную "шабашку" в Поднебесную или Катар???
15:53