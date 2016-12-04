Руни вернется в "Эвертон"?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может сменить клубную прописку, утверждает The Sun. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Эвертон". Напомним, англичанин выступал за "ирисок" с 2002 по 2004 год, после чего пополнил состав манкунианцев. Ранее главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил о том, что не намерен продавать нападающего.

Также клуб из Ливерпуля не попрощался с надеждой на подписание полузащитника "МЮ" Мемфиса Депая, переход которого выглядит более реалистично. Как ранее сообщал "СЭ", в аренде 22-летнего голландца заинтересован "Спартак".