Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс подтвердил, что Уэйн Руни останется капитаном сборной Англии. По мнению Эллардайса, это было единственным верным решением, поскольку Руни - самый опытный и уважаемый член национальной команды.

- Руни отлично исполнял роль капитана сборной, так что мне легко было принять решение попросить его продолжать выполнять эти функции, - цитирует официальный сайт ФА Эллардайса. - Результаты Уэйна говорят сами за себя. Он самый опытный футболист в сборной, его уважают партнеры по команде. Думаю, я сделал правильный выбор, оставив ему полномочия капитана.