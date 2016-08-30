00:24 | ФУТБОЛ — Англия

Руни останется капитаном сборной Англии

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Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс подтвердил, что Уэйн Руни останется капитаном сборной Англии. По мнению Эллардайса, это было единственным верным решением, поскольку Руни - самый опытный и уважаемый член национальной команды.

 - Руни отлично исполнял роль капитана сборной, так что мне легко было принять решение попросить его продолжать выполнять эти функции, - цитирует официальный сайт ФА Эллардайса. - Результаты Уэйна говорят сами за себя. Он самый опытный футболист в сборной, его уважают партнеры по команде. Думаю, я сделал правильный выбор, оставив ему полномочия капитана.

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