Руни не сыграет с "Андерлехтом" и может пропустить игру с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что Уэйн Руни не сыграает в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта". 31-летний англичанин также может пропустит воскресную игру чемпионата Англии с "Челси".

- Руни недоволен своим состоянием, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Он пытается тренироваться. Однако его беспокоит лодыжка, поэтому пока не готов к игре. Давайте дождемся выходных, а лучше следующей недели. У нас не так много игроков, и каждый должен стараться быть готовым. Но завтра он точно не сыграет.