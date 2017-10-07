Руни начал красить скамейки в доме престарелых

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни приступил к работе в доме престарелых в рамках наказания за вождение в нетрезвом виде, информирует Daily Mail. 31-летний английский форвард красил скамейки в саду дома престарелых. Руни должен отработать в общей сложности 100 часов.

Напомним, что 31 августа бывший игрок сборной Англии был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Его задержали в компании с пьяной девушкой. За этот поступок Руни был оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов. Позже Руни согласился с наказанием и выразил надежду, что сможет принести пользу на общественных работах.