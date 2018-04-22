Роналдинью: "Погба может выиграть "Золотой мяч"

Чемпион мира-2002 Роналдинью считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может завоевать "Золотой мяч". По мнению легендарного бразильца, француз – универсальный игрок, который может войти в историю.

– Не сомневаюсь, Погба может выиграть "Золотой мяч", – приводит Canal+ слова Роналдинью. – Он молод, талантлив, может играть играть где угодно. Он может играть в свободной роли, защищаться или атаковать. Погба может закрыть любую позицию. Поль может войти в историю.