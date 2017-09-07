Ренату Санчеш: "Счастлив только тогда, когда играю"

Полузащитник "Суонси" Ренату Санчеш отметил, что игровая практика очень важна для него. 20-летний игрок согласился на переход в английский клуб из "Баварии", надеясь получать больше времени на поле.

– Я спокоен и надеюсь на удачный сезон, – приводит Goal слова Санчеша. – Хочу иметь игровую практику в новом клубе. Я счастлив только тогда, когда играю.

Португалец выступает за "Баварию" с 2016 года. В составе мюнхенцев он провел 25 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В это межсезонье он перешел в "Суонси" на правах аренды.