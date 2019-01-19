Райан Гиггз - о шпионаже в Англии: "Все в любом случае зависит от игроков"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не видит ничего страшного в том, что клубы шпионят друг за другом. В Англии разгорелся скандал, когда тренер "Лидса" Марсело Бьельса рассказал, что следил за тренировками других команд.

– Мы уже видели, как Моуринью называл стартовый состав за несколько дней до матча, – цитирует Sky Sports Гиггза. – Сам Бьельса то же самое делал. Конечно, сейчас команды пытаются получить преимущество перед соперником любой ценой. На самом же деле все в любом случае зависит от игроков и их возможностей.