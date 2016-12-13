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Ральф Крюгер: "Сомневался, что я, хоккейный человек, смогу возглавить "Саутгемптон"

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Президент "Саутгемптона" и главный тренер сборной Европы, выступавшей на Кубке мира, Ральф Крюгер в интервью "СЭ" подчеркнул, что приглашение на должность главы "святых" было смелым решением. По словам специалиста, ему было страшно, но он не мог не приять данное предложение.

 
Ральф КРЮГЕР.Ральф Крюгер: "Я почти возглавил "Локомотив" за пять месяцев до катастрофы"

- У вас были большие сомнения, когда швейцарская владелица футбольного "Саутгемптона" Катарина Либхерр предложила вам, хоккейному человеку, возглавить клуб? Ведь со стороны это выглядит как тотальная революция, что-то невозможное, - вопрос Крюгеру.

- Это было очень храбро с ее стороны. Она (после смерти своего отца, предыдущего владельца "святых". - Прим И. Р.) хотела полного изменения культуры клуба - и взглянула за пределы футбольного мира. И пригласила меня на разговор. Когда я увидел это - стало страшновато. И я сомневался, смогу ли это сделать. Но это был такой огромный вызов, что подумал - такое бывает один раз в жизни! И я не могу это не попробовать! К тому же я никогда не боялся делать ошибок и проигрывать. Когда что-то отбрасывает тебя назад, у тебя всегда есть шанс чему-то научиться и стать сильнее.

Сказалось и то, что понимал: в любой момент могу вернуться в хоккей. В тот момент я был в сборной Канады, провел три с половиной недели в Сочи, и это был один из лучших периодов в моей жизни. Все произошло очень своевременно, поскольку на Олимпиаде мы завоевали золотые медали. Пресса знала, что я работал в "Кленовых листьях", тесно сотрудничал с тренерами и менеджментом. Победа в Сочи однозначно помогла мне, поскольку прямо оттуда я полетел в Саутгемптон.

Золотая медаль - это в любом случае золотая медаль, и люди делают вывод: ты был вовлечен в процесс ее завоевания, так что стоит подождать и посмотреть, как человек работает. Это дало мне время! Поэтому за мной стали с интересом наблюдать - как я работаю с людьми, как говорю, как общаюсь на публике. Ни разу не чувствовал неуважения, меня всегда поддерживали. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью с Ральфом Крюгером

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