Полузащитник "Шахтера" Фред ждет звонка от Гвардьолы

Полузащитник "Шахтера" Фред мечтает перейти в чемпионат Англии. Хавбек не сомневается, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола свяжется с ним в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "горожане" рассматривают возможность подписания контракта с 24-летним бразильцем, а испанский специалист впечатлен его игрой.

– Чемпионат Англии является наиболее конкурирующим, было бы здорово поиграть там под руководством одного из лучших тренером, – приводит Globo Esporte слова Фреда. – Я бы мог сказать, что мечтаю об этом. Звонка от Гвардьолы еще не было, но я до сих пор жду. Скоро он мне позвонит.

Напомним, летом 2013 года "Манчестер Сити" выкупил у украинского клуба Фернандинью. Кроме того, за англичан выступает воспитанник донецкого клуба Александр Зинченко.