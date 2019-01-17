Поль Погба: "МЮ" хочет быть на вершине и выигрывать трофеи"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что "красные дьяволы" являются самым большим клубом Англии. 25-летний француз также добавил, что при Уле Гуннаре Сульшере команда стала лучше атаковать.

- Наш новый стиль игры позволяет команде больше владеть мячом, - приводит слова Погба Sky Sports. - Теперь мы лучше понимаем, куда бежать и как атаковать. Да, я забил несколько голов и отдал пару передач, но похвалы заслуживает вся команда.

Мы хотим финишировать в топ-4. "МЮ" - самый большой клуб в Англии, в котором играют самые лучшие футболисты. Мы хотим быть на вершине и выигрывать трофеи.

В текущем сезоне Погба провел 25 матчей за "МЮ", забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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