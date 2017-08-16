Поль Погба: "Манчестер Юнайтед" отлично начал сезон, но главное - его конец"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отметил, что сейчас его меньше спрашивают о трансферной стоимости. Напомним, прошлым летом английский клуб заплатил 105 миллионов евро за француза. Также хавбек считает, что не стоить впадать в эйфорию после разгрома "Вест Хэма" в первом туре премьер-лиги (4:0).

- В прошлом сезоне первый вопрос всегда касался стоимости моего трансфера, - цитирует Tekegraph Погба. - Теперь же все спрашивают о футболе. Это говорит о многом. Разгромная победа над "Вест Хэмом" - это отличное начало сезона, но главное - его конец. Мы начали хорошо, но нужно продолжать в том же духе. Это была всего лишь одна игра.